Castellammare di Stabia – Droga in bicicletta, arrestato 19enne

E’ pomeriggio a Castellammare di Stabia, la gazzella dei carabinieri percorre via Petraro. A pochi metri quella che sembra una piazza di spaccio. I militari vedono arrivare una bicicletta elettrica. A bordo C. P. Barretta, 19enne della zona già noto alle forze dell’ordine. L’uomo nota la pattuglia e prova a gettare via un pacchettino ma i carabinieri hanno assistito alla scena. Provano a fermarlo ma lui tenta la fuga. Una corsa molto breve, un militare lo ferma mentre l’altro prova a recuperare l’involucro. All’interno 12 grammi di droga tra hashish e crack. All’interno della tasca un altro grammo di stupefacente. Arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio, il 19enne è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.