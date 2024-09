Castellammare di Stabia – Droga e botti in un bar: locale chiuso per 10 giorni

Il Questore di Napoli, su proposta dei Carabinieri di Castellammare di Stabia, ha disposto la sospensione per 10 giorni delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e dell’attività di esercizio di vicinato nei confronti di un bar di Castellammare di Stabia.

In particolare, nella mattinata dello scorso 1° agosto, i militari della Stazione di Castellammare di Stabia, avevano controllato un bar di zona e, a seguito di perquisizione, avevano rinvenuto circa 60 grammi di marijuana, celata in vari punti dell’esercizio commerciale e diverso materiale per il confezionamento della droga; ancora, i Carabinieri sotto la vetrina degli alimenti, avevano trovato 3 artifizi pirotecnici. Per tali motivi, due fratelli, soci dell’attività commerciale, erano stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché denunciati per detenzione illegale di esplosivi.

Il provvedimento eseguito stamattina è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.