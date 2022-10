Castellammare di Stabia – Controlli sulla movida, denunciate 3 persone

I Carabinieri della compagnia di castellammare di Stabia hanno effettuato un servizio a largo raggio nelle zone della movida stabiese insieme ai militari del reggimento Campania.

68 le persone identificate e 46 i veicoli controllati con 2 scooter sequestrati.

Durante le operazioni e le diverse perquisizioni effettuate i Carabinieri hanno denunciato un pusher 24enne trovato in possesso di 13 dosi di marjuana.

Denunciate anche altre 2 persone, hanno 19 e 17 anni, che sono stati fermati a via Regina Margherita e trovati in possesso di un coltello a lama fissa di 8 centimetri e di un tirapugni in acciaio.