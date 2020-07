Castellammare di Stabia – Controlli straordinari sul territorio, 94 persone identificate

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia e i militari della locale Compagnia della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto, con il supporto degli agenti della Polizia Locale di Castellammare di Stabia, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Giovanni XXIII, piazza Principe Umberto, piazza Unità d’Italia, via Brin e via Duilio.

Nel corso dell’attività sono state identificate 94 persone di cui 11 con precedenti di polizia e sono state controllate 24 autovetture e 30 motocicli; inoltre, sono stati effettuati controlli a 3 esercizi commerciali.

Infine, sono state contestate 35 violazioni del Codice della Strada; un veicolo è stato sequestrato amministrativamente e uno sottoposto a fermo amministrativo.