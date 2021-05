Castellammare di Stabia – Controlli straordinari dei carabinieri: ecco il bilancio

Martedì gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia e della Polizia Locale, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Castellammare di Stabia.

Nel corso dell’attività sono state identificate 97 persone di cui 11 con precedenti di polizia e controllati 53 veicoli.

I poliziotti, inoltre, nel transitare in traversa Lattaro a Castellammare di Stabia hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato fermato e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovato in possesso di due bustine con 1,7 grammi di marijuana e tre involucri contenenti 0,5 grammi di cocaina.

Infine, sono state controllate 3 persone sottoposte agli arresti domiciliari.