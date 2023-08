Castellammare di Stabia – Controlli della polizia in città: ecco il bilancio

Nella mattinata odierna gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, i militari della Compagnia Carabinieri di Castellammare, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri Forestali, personale della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, Gragnano, Santa Maria la Carità e Sant’Antonio Abate con il supporto della Polizia Metropolitana, di personale dell’Ispettorato Centrale Qualità Frodi Alimentari e dei militari dell’Esercito Italiano, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia, al fine di contrastare e prevenire lo sversamento illecito di rifiuti ed i roghi ad esso connessi.

Nel corso dell’attività sono state identificate 6 persone e controllati 14 veicoli.

Ancora, sono state controllate 6 attività commerciali di cui una sanzionata amministrativamente per irregolarità sui documenti di trasporto e sui registri di prodotti vinicoli, due sanzionate per attività di gestione di rifiuti non autorizzata e per lo sversamento illecito di rifiuti, i cui titolari sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria con relativo sequestro penale dei locali utilizzati, ed infine, un’altra attività commerciale è stata sottoposta a sequestro per aver installato un manufatto abusivo ad uso capannone i cui titolari sono stati deferiti anch’essi all’Autorità Giudiziaria.

In totale, gli operatori hanno elevato sanzioni per un ammontare di 8.133 euro.