Castellammare di Stabia – Controlli dei carabinieri durante la movida: il bilancio

Controlli fino all’alba a Castellammare di Stabia per i carabinieri della locale compagnia.

Durante la notte i militari hanno identificato 215 persone e ben 132 di queste erano già note alle forze dell’ordine.

Controllati 106 veicoli per un totale di 69 sanzioni al codice della strada dove spicca la guida senza revisione del veicolo (29 contravvenzioni).

Nel corso delle operazioni i carabinieri hanno denunciato tre persone. Il primo è un ragazzo trovato in sella a uno scooter rubato senza aver mai conseguito la patente. La seconda persona denunciata era, invece, a bordo di un’auto già sottoposta a sequestro. Il terzo denunciato era alla guida senza aver mai conseguito la patente.

Non sono mancati i controlli nelle “zone rosse” dove i militari hanno allontanato due persone.