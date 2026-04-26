Castellammare di Stabia – Alto impatto dei Carabinieri: in manette per droga un 27enne, sanzionati 2 esercizi commerciali

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri nell’area stabiese

I militari della Compagnia di Castellammare di Stabia, affiancati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, dal NAS di Napoli, dal personale della Polizia Municipale e dai Vigili del Fuoco hanno effettuato un’operazione congiunta su tutto il territorio cittadino.

Nel corso dell’attività sono stati controllati 22 veicoli e identificate 62 persone. Due le attività sottoposte a verifica con il supporto del personale specializzato, due le imprenditrici denunciate.

Una di queste è titolare di un noto bar della movida stabiese. I militari hanno accertato la mancanza di formazione dei lavoratori e la mancata trasmissione del documento per la valutazione dell’impatto acustico, per ampliamento superficie di somministrazione e presenza di tabella pubblicitaria non autorizzata . Interdetto anche l’uso della cucina a gas per la mancata attuazione delle norme antincendio. Sequestrati 10 kg di alimenti privi di tracciabilità. Rilevate anche carenze igienico sanitarie con chiusura amministrativa dell’attività. Le sanzioni comminate ammontano a circa 10mila euro.

La seconda attività sanzionata è una pasticceria. La titolare dovrà rispondere di mancata formazione dei lavoratori, omessa sorveglianza sanitaria, omessa trasmissione del documento per la valutazione dell’impatto acustico. Effettuata anche una segnalazione urbanistica per 3 volumetrie in legno e per verifica sull’ ampliamento dell’area utilizzata per la somministrazione. Elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 2mila euro.

Nel bilancio anche un arresto per detenzione di droga a fini di spaccio. In manette un 27enne già noto alle forze dell’ordine. Al momento del controllo è stato trovato in possesso di un panetto e due bustine di hashish e circa 2 grammi di marijuana. Arrestato, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Un’altra persona è stata segnalata alla Prefettura per uso personale di droga.