Castellammare – COVID 19, tamponi sui familiari del primo paziente contagiato negativi, Cimmino: “Restiamo in attesa per gli altri casi sospetti”

“Aggiornamento sui tamponi effettuati sui familiari della prima paziente contagiata da coronavirus (Covid-19) residente a Castellammare di Stabia: il risultato è per tutti negativo. Gli esami riguardano il marito della donna, il fratello e la nuora.

Per quanto concerne la prima e al momento unica paziente contagiata da coronavirus (Covid-19), ricordiamo che si trova in condizioni di salute stazionarie. La donna, ricoverata attualmente presso l’ospedale Cotugno di Napoli, reagisce bene alla terapia con gli antivirali.

Restiamo in attesa dei tamponi per quanto riguarda i restanti casi sospetti che riguardano il territorio di Castellammare di Stabia. Voglio intervenire anche su alcune segnalazioni che mi stanno arrivando in queste ore.

Il personale dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia al momento sta intervenendo su una persona proveniente da Gragnano che lavora per una nota compagnia di crociere. La direzione del nosocomio mi ha confermato che nessun paziente riconducibile a Fincantieri è al momento all’attenzione dei sanitari stabiesi. Qualora la situazione dovesse cambiare informerò immediatamente la cittadinanza.

Inoltre è in via di definitivo completamento il pre-triage allestito nel parcheggio interno dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.” Così il sindaco Gaetano Cimmino