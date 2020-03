Castellammare – Coronavirus, nessun nuovo caso di contagio

“Nessun nuovo caso di coronavirus ci è stato comunicato oggi dall’Asl e dalla Protezione Civile della Regione Campania. Resta fermo a 11 il numero di pazienti contagiati a Castellammare di Stabia: 8 persone sono tuttora positive, di cui 3 ricoverate in ospedale, 2 sono i deceduti e una è guarita. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva ci sono 129 cittadini, tutti venuti a contatto con pazienti positivi al Covid-19 o con casi sospetti, in attesa dell’esito del tampone”. Lo rende noto il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino.

“Le misure restrittive e i divieti, intanto, proseguiranno fino a Pasqua e oltre, prosegue il sindaco. L’ordinanza regionale n° 23 estende i termini per le disposizioni da seguire fino al prossimo 14 aprile. Il dato nazionale ci conforta, i contagi sono in calo. Ma l’emergenza è ancora in fase acuta ed era scontata la proroga. Ora tocca a noi, occorre un altro sacrificio, un altro sforzo. Restare a casa oggi ci consentirà di isolare il coronavirus e di uscire prima dalle mura domestiche. Con pazienza e senso di responsabilità, vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo, conclude Cimmino.