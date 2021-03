Castellammare – Controlli sul territorio per il rispetto delle disposizioni anti Covid, sanzionate 5 attività commerciali

Controlli e sanzioni a raffica, prosegue senza sosta l’attività della polizia municipale per il rispetto delle disposizioni anti-Covid in città. Nelle scorse ore gli agenti di polizia hanno elevato 12 verbali per il mancato utilizzo della mascherina e hanno sanzionato 5 attività commerciali che hanno violato le disposizioni previste dall’ordinanza sindacale, 2 delle quali sono state chiuse per 5 giorni.

Con l’entrata in vigore della zona rossa e delle misure restrittive, arriva anche un’ulteriore stretta per l’ordine pubblico e la sicurezza, che andrà avanti nei prossimi giorni con specifici controlli a campione per verificare il rispetto dell’isolamento domiciliare da parte dei cittadini positivi al Covid. La linea della tolleranza zero continuerà a rappresentare il nostro punto fermo, per la tutela della salute di tutti i cittadini.

Così il Sindaco Gaetano Cimmino