Castellammare- Controlli sul territorio: il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel Comune di Castellammare di Stabia.

Nel corso dell’attività sono state identificate 176 persone, di cui 40 con precedenti di polizia, controllati 98 veicoli di cui uno sottoposto a fermo amministrativo e contestate 3 violazioni del Codice della Strada per guida con patente revocata, per mancata esibizione dei documenti di circolazione e per velocità non commisurata.

Inoltre, i poliziotti hanno controllato in via Einaudi un’attività commerciale sanzionando la titolare poiché aveva effettuato la riduzione della superficie di vendita, la riduzione del settore merceologico dell’attività di “bar” esercitando abusivamente l’attività di “sala giochi” e perché aveva alterato lo stato dei luoghi spostando i servizi igienici senza effettuare l’aggiornamento obbligatorio della S.C.I.A. (segnalazione certificata di inizio attività).

Infine, gli operatori, con il supporto degli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia, hanno rinvenuto circa 4 tonnellate di materiale ligneo.