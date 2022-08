Castellammare – Controlli sul territorio, il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato di Castellammare e personale della Polizia Municipale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia e, in particolare, lungo la SS145 località “Pozzano”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 91 persone, di cui 11 con precedenti di polizia, controllati 53 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 108 violazioni del Codice della Strada per mancanza della copertura assicurativa, mancata revisione periodica, violazione della segnaletica stradale e sosta vietata; inoltre, è stato denunciato un conducente per guida senza patente avendo reiterato la violazione nel biennio.

Infine, durante i controlli, personale della Polizia Municipale ha rimosso un veicolo parcheggiato in curva che ostruiva la circolazione stradale; poco dopo, il proprietario dell’auto, un 47enne napoletano, si è presentato al Comando della Polizia Municipale dove ha iniziato a dare in escandescenze aggredendo gli operatori fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato e arrestato per violenza, minacce, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.