Castellammare – Controlli sul territorio, il bilancio

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Castellammare di Stabia.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, unitamente a personale della Polizia Locale, hanno identificato complessivamente 95 persone, di cui 28 con precedenti di polizia, controllato 46 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e 14 a fermo amministrativo; inoltre, gli operatori hanno contestato 17 violazioni del Codice della Strada per mancanza dei documenti di circolazione e per divieto di sosta.

Infine, sono state controllate 10 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.