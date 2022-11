Castellammare- Controlli sul territorio, due persone denunciate per droga

Controlli a tappeto dei carabinieri della compagnia di castellammare di Stabia insieme a quelli del reggimento campania e del nucleo cinofili di Sarno.

Presidiate le zone del centro stabiese e quelle ritenute più sensibili.

Denunciato un 21enne per detenzione di droga a fini di spaccio. Era alla guida della sua auto e addosso aveva 9 dosi di crack, 4 di cocaina e 390 euro in contante ritenuto provento illecito.

Stessa sorte per un 22enne di Vico Pugliese già noto alle forze dell’ordine. Era in scooter e quando si è reso conto di essere il prossimo nella lista dei controlli ha invertito la marcia, ha abbandonato il veicolo ed è fuggito a piedi. Prima di scappare ha lasciato anche un borsello all’interno del quale erano conservati 30 dosi di cocaina e 557 euro in banconote di piccolo taglio. Non solo. C’era anche un bilancino elettronico per pesare le dosi e un proiettile cal. 9×21. L’uomo è stato identificato e denunciato.

Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada, frutto di decine di posti di controllo organizzati in città. Quasi tutte le sanzioni per mancanza di assicurazione.

3 gli assuntori di droga segnalati alla Prefettura