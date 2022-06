Castellammare – Controlli sul territorio, denunciate due persone

Servizio a largo raggio a Castellammare per i carabinieri della locale compagnia. 98 persone identificate e 66 veicoli controllati tra auto e scooter. Durante le operazioni i militari hanno denunciato per riciclaggio una 32enne di Milano ma originaria di Gragnano. I Carabinieri l’hanno fermata a bordo della sua utilitaria e hanno constatato che il numero di telaio fosse diverso rispetto a quello riportato sulla carta di circolazione. La donna è stata denunciata mentre l’auto è stata sequestrata per gli accertamenti del caso.

Denunciato anche un 17enne trovato alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.