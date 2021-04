Castellammare – Controlli straordinari in città, ecco il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della locale Polizia Municipale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Castellammare di Stabia in via Bonito, via Napoli e nel quartiere Savorito.

Nel corso dell’attività sono state identificate 182 persone di cui 45 con precedenti di polizia, controllati 106 veicoli di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo poiché sprovvisto di copertura assicurativa; infine, sono stati controllarti 8 esercizi commerciali.