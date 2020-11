Castellammare – Controlli straordinari della Polizia, ecco il bilancio

Ieri gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia e della Polizia Locale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza Principe Umberto, corso Garibaldi e nei pressi della Villa Comunale.

Nel corso dell’attività sono state identificate 63 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, controllati 25 veicoli, 4 esercizi commerciali e contestate 3 violazioni del Codice della Strada per mancanza dei documenti di circolazione.

Infine, sono state sanzionate 5 persone poiché non indossavano la mascherina.