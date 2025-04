Castellammare – Controlli nella movida notturna: un coltello, droga e guida in stato di ebbrezza. Il bilancio dei Carabinieri

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato organizzato questa notte dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia. Le aree interessate sono quelle della cittadina stabiese, di Gragnano e Santa Maria la Carità.

Nel corso dell’attività, un 36enne in stato di forte agitazione è stato arrestato dopo aver aggredito i titolari di un bar di Santa Maria La Carità e aver opposto resistenza ai militari intervenuti. L’uomo è stato poi sottoposto alle cure del 118 e successivamente posto agli arresti domiciliari.

Un 20enne è stato denunciato per il porto di un coltello mentre una donna per guida in stato di ebbrezza. Stessa sorte per un 50enne che dovrà rispondere del furto di una bici elettrica.

A Gragnano è stata rinvenuta una piccola quantità di hashish, occultata all’interno di pacchetti di sigarette nascosti in fioriere pubbliche.

L’attività si è articolata anche attraverso numerose perquisizioni personali e veicolari. Sono stati controllati complessivamente 145 veicoli e identificate 375 persone.

Non sono mancati controlli alla circolazione stradale. 45 le contravvenzioni notificate, per un totale in sanzioni di circa 10mila euro. Le violazioni hanno riguardato principalmente la mancata revisione, la guida senza cintura, senza patente o senza assicurazione, l’utilizzo del telefono cellulare alla guida.