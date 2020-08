Castellammare – Controlli della Polizia Municipale: il bilancio

“Weekend di Ferragosto sicuro nelle strade di Castellammare di Stabia: gli uomini della polizia municipale, coordinati dal comandante Alfonso Mercurio, hanno effettuato fino a notte fonda decine di controlli. Oltre a garantire il rispetto dell’ultima ordinanza contro la diffusione del contagio da Covid-19, i poliziotti hanno assicurato ordine e legalità in centro e tra la movida.

Oltre 50 in totale le persone controllate. Sono state elevate 6 contravvenzioni per mancanza di copertura Rc Auto e 2 per circolazione senza targa, con annesso sequestro dei veicoli. Altri verbali sono stati effettuati per auto e moto in divieto di sosta.

L’obiettivo è quello di far sentire i cittadini sempre più al sicuro, nelle strade del centro come in periferia: Castellammare è una città bellissima, che giovani e meno giovani devono poter vivere appieno. I miei uomini del comando di polizia si impegneranno giorno dopo giorno per assicurare vivibilità e viabilità. Avanti tutta.”

Cosi il sindaco Gaetano Cimmino