Castellammare – Controlli dei Carabinieri: un bar chiuso, 9 sanzioni covid e due persone denunciate

Non si ferma l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. E’ in pieno svolgimento un servizio straordinario nel comune di Castellammare di Stabia, con decine di militari della locale compagnia impegnati in posti di controllo e perquisizioni.

Già 9 le sanzioni alla normativa anti-contagio notificate ad altrettante persone: nessuna indossava la mascherina. 1 bar è stato chiuso perché all’interno del locale sono stati trovati alcuni clienti che consumavano bevande.

Denunciato un 22enne del posto per porto abusivo di coltellino a serramanico e un 20enne per spendita di una banconota contraffatta di 50 euro. I controlli continueranno per l’intera settimana.