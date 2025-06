Castellammare – Controlli dei Carabinieri: sanzioni, denunce e sequestri nel fine settimana

Nel corso weekend, i Carabinieri hanno effettuato un’operazione ad “Alto Impatto” a Castellammare di Stabia, estendendo i controlli fino a notte inoltrata. Il servizio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati più diffusi e al controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza urbana, ha interessato in particolare le aree del centro cittadino maggiormente frequentate nei fine settimana.

Durante l’attività, due persone sono state allontanate dalla cosiddetta “zona rossa” poiché sorprese a reiterare l’attività abusiva di parcheggiatore, già oggetto di precedenti provvedimenti. Complessivamente sono state quattro le denunce a piede libero: due riguardanti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, le altre due per l’esercizio abusivo della stessa attività di parcheggiatore.

I controlli hanno riguardato anche un esercizio commerciale, sanzionato per occupazione non autorizzata di suolo pubblico. Sul fronte degli stupefacenti, quattro persone sono state segnalate per uso personale, mentre in un caso è stata rinvenuta della sostanza illecita a carico di ignoti.

L’intera operazione ha coinvolto oltre seicento persone identificate e più di trecento veicoli controllati. Tra i fermati, trentuno risultavano già noti alle forze dell’ordine e trentadue erano sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

I controlli alla circolazione stradale hanno portato all’elevazione di cinquantacinque sanzioni amministrative, per un importo complessivo di oltre 21mila euro. Le violazioni hanno riguardato principalmente la mancata revisione dei veicoli, la guida senza patente, l’uso del cellulare alla guida, la mancanza di assicurazione, il mancato uso delle cinture di sicurezza e del casco protettivo, oltre a varie infrazioni legate alla documentazione obbligatoria.

L’attività proseguirà anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza percepita e reale, e garantire il rispetto della legalità in tutta l’area stabiese.