Castellammare – Controlli dei carabinieri nella movida: il bilancio

Controlli a tappeto per i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia dove nel servizio di alto impatto svolto nel corso della notte appena trascorsa hanno identificato 81 persone, controllato 13 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e 37 veicoli. Elevate 19 contravvenzioni al codice della strada per un totale di 6 mila e 300 euro.

Segnalate anche 3 ragazzi per uso personale di droga. 2 le persone denunciate. Il primo dovrà rispondere di porto abusivo di armi. Durante i controlli, il 61enne è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 34 centimetri. Il secondo, 20enne, è stato fermato alla guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.

Controllate anche attività commerciali insieme al personale dell’ASL, del Nas di Napoli e della Polizia Municipale.

In un locale di cibi etnici in via Alcide De Gasperi, sono state elevate sanzioni per le precarie condizioni igienico sanitarie.

Sorte differente per l’altra attività controllata in Corso Garibaldi. I carabinieri insieme al personale dell’ASL hanno effettuato sospeso l’attività di bar per gravi carenze igienico sanitarie. Tra le diverse contestazioni anche l’occupazione di suolo pubblico con tavolini e sedie sul marciapiede. Per il titolare una multa di 3 mila e 200 euro.