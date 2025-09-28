Castellammare – Controlli dei Carabinieri in città: il bilancio

Weekend di controlli straordinari nella città stabiese. Nelle ultime 48h i Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, insieme a quelli del Reggimento Campania e agli agenti della locale Polizia Municipale, hanno svolto un servizio nelle strade più frequentate della città.

Nel bilancio denunce per guida senza patente, circolazione con veicoli sottoposti a sequestro e furti di lieve entità. Rinvenuti e sequestrati quantitativi di droga nascosti in punti strategici della città: piccoli involucri di marijuana e hashish occultati in traversa cantieri mercantili e una cospicua quantità di stupefacenti in un vano ascensore nel rione Savorito. Recuperate cocaina, crack e altre sostanze pronte per la vendita al dettaglio.

10 le persone trovate in possesso di modiche quantità di droga destinate all’uso personale. Tutte segnalate alla Prefettura.

Complessivamente, sono state controllate decine di veicoli e oltre 200 persone. Numerose le sanzioni per violazioni del codice della strada: mancata revisione, guida senza assicurazione e utilizzo del telefono cellulare al volante, quelle più diffuse.