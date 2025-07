Castellammare – Controlli dei carabinieri: il bilancio

Controlli dei Carabinieri nell’area stabiese. I militari della Compagnia locale, insieme a quelli del NAS e agli agenti della Polizia Municipale di Castellammare di Stabia hanno presidiato le strade più affollate della movida del sabato sera.

Due le persone arrestate. Un 58enne è stato portato a Poggioreale, in esecuzione di un ordine di carcerazione, mentre un 48enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Addosso hashish e marijuana.

Denunciate a piede libero 2 persone. Un 37enne per spaccio di stupefacenti, un 21enne per guida senza patente, reato per il quale era già recidivo.

Un ristorante è stato controllato dai carabinieri del NAS, che hanno rilevato diverse irregolarità igienico-sanitarie. All’imprenditore, un uomo di 69 anni, sono state contestate violazioni relative alla manipolazione degli alimenti, alla gestione dei rifiuti e alla prevenzione degli insetti, oltre alla mancata applicazione delle procedure HACCP e alla compilazione incompleta delle schede di produzione. Sequestrati 40 chili di molluschi bivalvi privi di indicazioni sulla tracciabilità. La sanzione amministrativa complessiva ammonta a quasi 4mila euro

Quattro giovani, di età compresa tra i 25 e i 26 anni, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana.

Sul versante dei controlli alla circolazione è impressionante il numero di veicoli ispezionati, ben 1100. 67 le contravvenzioni al Codice della Strada, per un importo totale di circa 18mila euro. Tra le infrazioni più comuni l’eccesso di velocità, la mancata revisione e la guida senza assicurazione.