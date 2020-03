Castellammare – Controlli COVID19, denunciato titolare di un esercizio commerciale, Cimmino: “18 persone in attesa dell’esito del tampone”

Il comando di polizia municipale ha effettuato anche questa mattina controlli a tappeto in tutta la città di Castellammare di Stabia. Gli agenti si stanno concentrando sulle verifiche delle autocertificazioni in strada e sulle attività commerciali. L’obiettivo è garantire il rispetto delle misure urgenti per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra le persone denunciate un cittadino sprovvisto di autodichiarazione residente nel centro antico, che ha affermato di trovarsi in via Pietro Carrese per fare la spesa in un supermercato.

Denunciato anche il titolare di un esercizio commerciale che, violando disposizioni ed ordinanze, sfornava e vendeva zeppole. In totale sono stati effettuati oltre 80 controlli. In collaborazione con altre forze dell’ordine si sta procedendo anche ad ispezioni di farmacie, detersivi e negozi di frutta per il rispetto delle normative sui prezzi di vendita. Sono al vaglio diverse posizioni.

Stando alle informazioni in nostro possesso sono 18 i casi sospetti, ovvero pazienti in attesa dell’esito del tampone, attualmente presenti all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Al Comune sono giunte fino a questo momento circa 180 autodenunce per cittadini provenienti da fuori città. La municipale è al lavoro per verificare che tutti si trovino ai propri domicili. Così Gaetano Cimmino