Castellammare – Controlli COVID19, denunciate 6 persone

“Sono 6 le persone che, nella sola mattinata odierna, sono state denunciate dalla polizia municipale e messe in quarantena obbligatoria per 14 giorni, con sanzione annessa. E tre persone sono state identificate dagli agenti di polizia sul viale Europa, membri dell’equipaggio della nave Msc proveniente dal Sudafrica, sbarcati a Civitavecchia e arrivati in aereo a Capodichino. Per tutti loro sono in corso le verifiche per capire se, contestualmente al rientro presso i rispettivi domicili, gli interessati abbiano dato comunicazione all’Asl degli spostamenti e dei luoghi di sosta ai fini dell’applicazione dell’isolamento fiduciario”. Lo rende noto il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino.