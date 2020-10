Castellammare – Cinque nuovi casi di Coronavirus in citta, positivi anche due bambini

“L’Asl ci ha comunicato che altri 5 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi al Covid-19. Tra questi anche due bambini di 2 e 7 anni e la loro madre 41enne, a cui si aggiungono due coniugi di 79 e 75 anni. A tutti i contagiati rivolgo il mio augurio di guarire le più breve tempo possibile e di vincere la loro battaglia col virus. Mentre ci giunge la lieta notizia della guarigione di un 32enne operatore sanitario che ha ricevuto nei giorni scorsi l’esito negativo di due tamponi consecutivi.

L’incremento dei contagi è in linea con quello che coinvolge l’intera Regione Campania e resta preoccupante. Un flusso anomalo che ci impone la massima prudenza e il rispetto rigoroso delle regole. Intensificheremo i controlli per scoraggiare i trasgressori, ma ora è il momento in cui la maturità e il senso di responsabilità dei cittadini devono fare la differenza. Indossando la mascherina ed evitando luoghi affollati, è possibile limitare la diffusione del contagio. Restiamo uniti e remiamo insieme per vincere questa sfida. Insieme ce la faremo”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.