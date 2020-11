Castellammare – Centro scommesse aperto, carabinieri chiudono locale e sanzionano 6 persone

A Castellammare sono in corso altri controlli anti-Covid da parte dei Carabinieri della locale compagnia. Il periodo impone il massimo impegno da parte dei militari dell’Arma nel far rispettare le normative anti-contagio. Invito all’uso coscienzioso dei dispositivi di protezione ma anche sanzioni.

I carabinieri hanno sanzionato secondo le recenti disposizioni anti-Covid il dipendente di un centro scommesse in via Raiola. L’uomo – nonostante il divieto imposto – svolgeva tranquillamente l’attività lavorativa. Sanzionati anche i 5 clienti trovati all’interno del centro.

I Carabinieri hanno chiuso temporaneamente l’esercizio commerciale.