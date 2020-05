Castellammare – Bambino pulisce tratto di spiaggia, premiato dal sindaco

“Ho accolto stamattina al Comune il piccolo Christian, il bambino che nei giorni scorsi ha dato prova della sua straordinaria sensibilità raccogliendo i rifiuti depositati su un tratto della nostra spiaggia. A lui e alla sua famiglia ho rivolto i complimenti per un gesto d’amore che rappresenta un esempio per le nuove generazioni e, ancor più, per gli adulti”. Così il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino.

“Christian mi ha fatto dono di un disegno e di una lettera che custodirò gelosamente, prosegue il sindaco. Ed io ho voluto omaggiarlo con lo stemma della nostra città, di cui si è rivelato un degno rappresentante. Rispettare l’ambiente vuol dire rispettarsi l’un l’altro. Tutti dobbiamo seguire questi esempi, tutti dobbiamo voler bene alla nostra città”, conclude Cimmino.