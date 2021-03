Castellammare – Assembramenti e mancato uso della mascherina: 120 sanzioni nelle ultime settimane

“Multe a raffica per i trasgressori, pattuglie all’opera senza sosta per il controllo del territorio. Sono 120 le sanzioni elevate dalla polizia municipale nelle ultime settimane per il mancato rispetto delle disposizioni anti-Covid sul territorio cittadino, in particolare per l’utilizzo mancato o assente della mascherina e per gli assembramenti nelle piazze.