Castellammare – Appicca incendio sotto la porta dei vicini, arrestato 78enne

Questa mattina i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato per incendio doloso e lesioni personali un 78enne.

L’uomo questa notte avrebbe cosparso con del liquido infiammabile la porta dell’abitazione di alcuni vicini al quinto piano dello stabile in cui vive a via Brambilla 31 per poi appiccare l’incendio.

I vicini, insospettiti dai rumori, si sono fortunatamente svegliati subito e hanno spento le fiamme con non poche difficoltà.

Una degli abitanti del quinto piano, una 38enne incinta, ha riportato lesioni ai piedi giudicate guaribili in 30 giorni.

I vvff hanno confermato l’ipotesi dolosa. I carabinieri hanno sequestrato una tanica con all’interno benzina trovata nell’abitazione dell’anziano e un coltello che l’uomo aveva addosso. Sequestrato anche un accendino verosimilmente utilizzato per appiccare l’incendio.

L’arrestato è stato trasferito in carcere