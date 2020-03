Castellammare – Altro caso di Coronavirus in città, positiva una 58enne

“La Protezione Civile della Regione Campania ci ha comunicato stamattina un nuovo caso di coronavirus (Covid-19) a Castellammare di Stabia. Si tratta di una 58enne che presentava sintomi febbrili e problemi respiratori e che nei giorni scorsi è stata sottoposta a tampone, il cui esito è risultato positivo. La paziente è attualmente in isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza attiva, insieme al suo nucleo familiare.

Sale a 8, quindi, il numero di persone contagiate dal Covid-19 a Castellammare di Stabia: 5 sono tuttora positivi, 2 sono deceduti, una è guarita. A lei e a tutti i pazienti che stanno combattendo la loro battaglia col virus auguro di guarire in fretta e di vincere presto questa sfida.

In isolamento, intanto, ci sono 26 nuclei familiari, per un totale di 92 persone, che hanno avuto di recente contatti con persone positive al coronavirus o con casi sospetti in attesa dell’esito del tampone.

Stiamo vivendo una fase delicata, ma sapremo uscirne tutti insieme. Restiamo in casa, evitiamo contatti sociali. Questo è l’unico modo per fermare la diffusione del contagio. Continuiamo a collaborare, con maturità e senso di responsabilità verso sé stessi, i propri cari e tutti i cittadini. Insieme ce la faremo”. Così il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino.