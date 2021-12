Castellammare – Allerta meteo arancione, scuole chiuse

A seguito dell’avviso di allerta meteo diramato dalla Protezione civile della Regione Campania per piogge e temporali anche forti con criticità idrogeologica di livello “Arancione” dalla mezzanotte di oggi e fino alle 23 e 59 di domani giovedì 2 dicembre, sentiti i competenti Settori comunali, sto predisponendo un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche nelle scuole cittadine di ogni ordine e grado in vigore per tutta la giornata del 2 dicembre. Si raccomanda di uscire dalle proprie abitazioni e di muoversi solo per motivi strettamente necessari. Monitoreremo con estrema attenzione l’evolversi della situazione nelle prossime ore.

❗️ Il provvedimento riguarda anche i cimiteri comunali ed i parchi e i giardini di Castellammare di Stabia. La decisione di sospendere le attività didattiche e di tenere chiuse le scuole è stata assunta sulla base del bollettino della Protezione civile che prevede forti temporali, vento forte e che raccomanda di prestare massima attenzione al dissesto idrogeologico per rischio di allagamenti dei locali interrati, problemi connessi al rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, significativi ruscellamenti.