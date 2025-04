Castellammare – Aggredisce un medico al San Leonardo, fermato 57enne

Poco fa i carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia, sono intervenuti nell’ospedale San Leonardo.

Un 57enne, già noto alle forze dell’ordine, durante la visita ortopedica ha aggredito Il medico che lo stava visitando perché non soddisfatto. L’uomo ha colpito più volte il dottore con la propria stampella.

Il dottore è fuggito all’aggressione barricandosi in una stanza dell’ospedale ma il 57enne, non contento, per raggiungere la vittima ha rotto il vetro della porta utilizzando manco a dirlo sempre la stampella.

I carabinieri hanno bloccato l’uomo e lo hanno arrestato per lesioni a personale sanitario. Il medico ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni