Castellammare – Aggredisce gli agenti, arrestato 41enne

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne originario della Costa d’Avorio, irregolare sul territorio nazionale, per oltraggio, violenza, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, nel transitare in via Roma, all’angolo con via del Carmine, hanno controllato un soggetto che, sin da subito, si è mostrato insofferente al controllo.

Durante tali fasi, il predetto ha iniziato a dare in escandescenza dapprima proferendo frasi oltraggiose e minacciose nei confronti dei poliziotti, per poi aggredirli fisicamente finché non è stato bloccato e trovato in possesso di un coltello e di una pistola replica priva del tappo rosso.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.