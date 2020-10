Castellammare – 94 nuovi casi di Covid-19, Cimmino: “Situazione grave ma non siamo zona rossa”

“L’emergenza coronavirus si sta abbattendo con forza sulla nostra città in questi giorni ed anche Castellammare, come l’intera Campania, sta affrontando momenti complicati come mai nel recente passato.

Nonostante questo, e nonostante i numeri elevatissimi di nuovi contagiati che vi dirò di qui a breve, devo smentire che nella giornata di oggi io sia stato contattato o che mi sia recato in Prefettura a Napoli per discutere di “Castellammare – zona rossa”.

Altresì io stesso, allarmato dalle notizie diffuse dai media, ho poco fa dialogato con la Prefettura partenopea. Da Napoli mi hanno confermato che al momento non è prevista tale eventualità, e che qualsiasi decisione verrà presa ciò avverrà previo confronto con Asl e Regione Campania.

La situazione è certamente molto grave, come testimoniato dalla crisi che sta affrontando il nostro ospedale “San Leonardo”, ma non solo. In queste ore ci sono stati confermati altri 94 contagi sul territorio di Castellammare. 12 persone, invece, sono guarite. Resterò al lavoro per seguire passo dopo passo l’evoluzione di quanto sta accadendo e informerò la cittadinanza sui prossimi provvedimenti. E’ necessario quanto prima abbassare i numeri e contenere il contagio che sta raggiungendo un’enorme diffusione”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.