Castellammare – 197 persone identificate. 2 denunciate. Il bilancio dei carabinieri nella notte di movida

Controlli a tappeto nella movida stabiese da parte dei Carabinieri. Sul taccuino 197 le persone identificate, 96 i veicoli controllati e 21 le contravvenzioni al codice della strada elevate un totale di 22mila euro circa.

6 le persone segnalate per uso personale di droga.

Nel resoconto anche 2 persone denunciate per porto abusivo di armi: un 20enne che al momento del controllo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto di 20 centimetri e un 44enne trovato in possesso di un coltello a scatto di 19 centimetri.