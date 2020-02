Castellamare di Stabia – Sequestrato un locale da ballo per motivi di sicurezza

Lunedì sera gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e della locale Polizia Municipale, hanno effettuato un controllo presso un locale in via Ripuaria in cui si stava svolgendo una serata danzante.

I poliziotti hanno accertato all’interno del locale la presenza di un numero di persone, di età compresa tra i 14 e i 20 anni, due volte superiore al numero consentito; inoltre, la sala era provvista di due uscite di sicurezza, entrambe non adeguatamente segnalate, di cui una ostruita da una transenna.

Il gestore, un 32enne stabiese con precedenti di polizia, è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento ed il locale è stato sottoposto a sequestro preventivo.