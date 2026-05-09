Casoria – Truffa un’anziana, arrestato 33enne

Nella mattinata di giovedì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 33enne per truffa aggravata.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti a Casoria per la segnalazione di una truffa telefonica ai danni di un’anziana signora.

Nello specifico, gli operatori hanno accertato che la donna era stata contattata da un uomo che, spacciandosi per il figlio, le aveva chiesto la somma di 700 euro quale indennizzo da dover consegnare ad un altro soggetto per risolvere un problema che aveva avuto.

Poco dopo, è sopraggiunto il 33enne che è stato prontamente bloccato e tratto in arresto dagli operatori.