Casoria – Tre arresti per furto

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Giovanni Pascoli a Casoria hanno notato un uomo a bordo di un’auto spingerne un’altra con i fari spenti e due persone a bordo.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati ed uno di essi ha cercato di disfarsi di un cacciavite che è stato recuperato dagli operatori; inoltre, hanno rinvenuto nel veicolo spinto un altro cacciavite inserito nel nottolino di accensione accertando che l’auto era stata rubata, poco prima, in via Risorgimento ad Afragola.

G.M. e M.S., napoletani di 20 e 19 anni, e T.B., 26enne di Afragola, tutti con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato; inoltre, la vettura è stata restituita al proprietario.