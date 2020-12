Casoria – Tenta di rubare in un bar, arrestato 44enne

Ieri pomeriggio un agente del Nucleo Ordine Pubblico della Questura di Napoli, libero dal servizio, nel transitare in via S.S. Sannitica a Casoria ha notato che il gazebo di accesso ad un bar presentava una vistosa lacerazione e ha visto all’interno dell’esercizio commerciale, al momento chiuso al pubblico, una persona intenta a rovistare tra le bottiglie esposte.

Il poliziotto, dopo aver richiesto il supporto di una volante del Commissariato di Afragola, è entrato nel bar ed ha intimato l’alt al malvivente che si è scagliato contro di lui per tentare di guadagnare la fuga ma, grazie all’intervento della pattuglia, è stato bloccato.

D. M. L., 44enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per tentato furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.