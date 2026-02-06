Casoria – Spara a due persone: arrestata una persona

Per delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che, nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, la Polizia di Stato, in data 5 febbraio 2026, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata dei reati di tentato omicidio, nonché di detenzione e porto di armi da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare un’organizzazione camorristica operante nel territorio di Casoria.

Le indagini, condotte dagli agenti della S.I.S.C.O. di Napoli e della Squadra Mobile di Napoli, hanno consentito di accertare che, nel mese di novembre del 2024, l’indagato -in concorso con altre persone non identificate- avrebbe esploso plurimi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di due soggetti che venivano colpiti in varie parti vitali del corpo. L’azione delittuosa sarebbe riconducibile alla contrapposizione tra due consorterie criminali attive in Casoria per il controllo delle attività illecite e, in particolare, del traffico di stupefacenti.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva