Casoria – Sequestrati 5.000 capi di abbigliamento contraffatti in un outlet, denunciato responsabile

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato in un outlet di Casoria (Napoli) 5.000 tra jeans, etichette e materiale di confezionamento di note aziende di moda con griffe contraffatte. I “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego hanno anche individuato un deposito nella disponibilità della stessa società utilizzato per stoccare altre decine di scatoloni contenenti ulteriori indumenti contraffatti. Denunciato per contraffazione e ricettazione il rappresentante legale della società, un 41enne di Napoli. L’operazione si inquadra nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo economico del territorio, a tutela dell’economia sana e delle imprese oneste, oltre che della salute e dei diritti dei consumatori, e conferma che l’emergenza nazionale causata dal Covid-19 non ferma la piaga della contraffazione.