Casoria – Ricettazione, denunciato 55enne napoletano

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso il mercato rionale di via San Salvatore a Casoria poiché una persona aveva segnalato alla locale Centrale Operativa di aver riconosciuto, esposti su una bancarella, alcuni attrezzi edili rubati presso la sua azienda.

Il venditore, un 55enne napoletano con precedenti di polizia che non è stato in grado di fornire spiegazioni sulla provenienza della merce, è stato denunciato per ricettazione; la merce ed il furgone utilizzato sono stati sottoposti a sequestro.