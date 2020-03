Casoria – Maxi sequestro di mascherine non a norma, denunciato 44enne

Ieri pomeriggio i Falchi della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso un’abitazione in via Napoli a Casoria dove hanno rinvenuto, nascosti in un box nel giardino, delle scatole contenenti 875 “mascherine” confezionate in modo non ermetico, prive di scheda tecnica nonché di qualsiasi indicazione sulla data di scadenza.

Il materiale, risultato non idoneo all’uso sanitario, è stato sottoposto a sequestro.

L’uomo, A.G., 44enne napoletano con precedenti di polizia, attualmente sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, è stato denunciato per ricettazione.