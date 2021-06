Casoria – Detiene droga in casa. Arrestata 31enne

Giovedì sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Principe di Piemonte a Casoria presso l’abitazione di una donna dove hanno rinvenuto, all’interno di un pacchetto di sigarette, due confezioni contenenti 43 grammi circa di cocaina.

A.I., 31enne napoletana, è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.