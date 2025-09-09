Casola – Droga nella cassetta del wc, ennesimo sequestro dei Carabinieri nell’area stabiese: un arresto

“Continuum Bellum” torna a macinare risultati nell’area dei Lattari dove produzione e traffico di stupefacenti sembrano trovare terreno fertile.

Ultimo blitz nel comune di Casola. I carabinieri della stazione di Gragnano e quelli dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, durante una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto 6 bustine di marijuana e una confezione da 34 grammi della stessa sostanza ma non ancora porzionata. La droga era sistemata nella cassetta del wc, protetta dall’acqua in due barattoli di vetro. In casa anche contante ritenuto provento illecito e un bilancino di precisione.

A finire nei guai S. H. H., 30enne già noto alle forze dell’ordine.

Arrestato e poi sottoposto ai domiciliari, dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.