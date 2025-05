Casola di Napoli – Arrestato 28enne con un chilo di ordigni esplosivi

In tutta Napoli e Provincia i carabinieri stanno intensificando i controlli anche in vista di eventuali festeggiamenti che potrebbero esserci stanotte e nei prossimi giorni legati agli imminenti eventi sportivi.

A Casola di Napoli i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato P. C., 27enne già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo è stato fermato a bordo della propria auto ed è stato controllato.

Perquisito, è stato trovato in possesso di due bombe del tipo cipolle ancora da incartare ma già micidiali da mezzo chilo l’una.

Il chilo di esplosivo è stato sequestrato dagli artificieri del comando provinciale di Napoli che è intervenuto sul posto.

L’uomo è in attesa di giudizio.