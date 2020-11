Casertana – Turris 2-4, le parole di mister Fabiano e Da Dalt

È pienamente soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi, Franco Fabiano, che nella conferenza post partita, non si risparmia nel complimentarsi coi propri calciatori.

“È stata una partita giocata a viso aperto da tutte e due le squadre, gli episodi fanno le partite. Siamo stati bravi a reagire tutte e due le volte che i padroni di casa ci hanno raggiunto, non era facile reagire contro una grande Casertana, con ottimi giocatori. Avevamo impostato la partita sulle ripartenze, e siamo stati bravi a sfruttarle.”

Sui 3 derby disputati in una settimana, l’allenatore corallino, dice: “non esistono in campo, in quanto non ci sono i tifosi sugli spalti a scaldare l’atmosfera.”

È incredulo Franco Fabiano, non si sarebbe mai aspettato 14 punti in classifica insieme a Bari ed Avellino ad inizio anno, anche se la squadra ha sempre dimostrato di avere la mentalità per giocare a viso aperto tutte le partite.

“Siamo stati bravi e fortunati, anche se penso che la fortuna vada cercata” aggiunge.

Da Dalt invece si congratula con tutto il gruppo per la vittoria appena arrivata.

“Non guardiamo mai il singolo, ma tutto il gruppo, che è molto importante, e per questo risultato siamo contenti. Ora archiviamo questa partita e pensiamo a Domenica prossima. Sto bene mentalmente, questa è la cosa più importante”, aggiunge l’esterno argentino.